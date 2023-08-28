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На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Верховный Суд оставил в силе приговор врачам-акушерам, установившим неправильный диагноз, из-за чего наступила смерть потерпевшей

КУС ВС: Для квалификации ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником не имеет значения, к какой категории лечащих врачей принадлежит виновный – он непосредственно избран пациентом или назначен руководителем учреждения здравоохранения.

В истории Украины еще не было такого уровня противодействия коррупции как сейчас, – Костин

Офис Генпрокурора отчитался в беспрецедентной борьбе с коррупцией в 2023 году.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

  1. В мире

Были ради «показухи», теперь нечего показывать – британская разведка о причинах отмены российских учений «Запад-23»

15:31, 28 августа 2023
Крупнейшие российские учения «Запад-23» оказались не эффективными в войне с Украиной, – британская разведка.
Были ради «показухи», теперь нечего показывать – британская разведка о причинах отмены российских учений «Запад-23»
Источник фото: REUTERS
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Похоже на то, что россия отменила запланированные совместные стратегические учения «Запад-23», которые должны были состояться в сентябре 2023 года. Эти ежегодные учения, которые были запланированы как основное событие военной подготовки, скорее всего, не состоятся, – сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что с 2010 года рф проводила цикл ротации учений «Запад-23» по всей стране. Однако с 2021 года эти учения проводились на западе рф по крайней мере раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие НАТО. В 2021 году были проведены крупнейшие российские учения со времен СССР.

По данным британской разведки, эффективность российских войск в войне с Украиной демонстрирует, что «учения «Запад» имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи».

Вероятно, россия отменила учения «Запад-23» из-за недостаточного наличия войск и техники. Кроме того, существует вероятность, что внутренняя критика относительно проведения этих учений в условиях войны могла повлиять на российское руководство.

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