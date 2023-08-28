Были ради «показухи», теперь нечего показывать – британская разведка о причинах отмены российских учений «Запад-23»

Крупнейшие российские учения «Запад-23» оказались не эффективными в войне с Украиной, – британская разведка.

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Похоже на то, что россия отменила запланированные совместные стратегические учения «Запад-23», которые должны были состояться в сентябре 2023 года. Эти ежегодные учения, которые были запланированы как основное событие военной подготовки, скорее всего, не состоятся, – сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что с 2010 года рф проводила цикл ротации учений «Запад-23» по всей стране. Однако с 2021 года эти учения проводились на западе рф по крайней мере раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие НАТО. В 2021 году были проведены крупнейшие российские учения со времен СССР.

По данным британской разведки, эффективность российских войск в войне с Украиной демонстрирует, что «учения «Запад» имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи».

Вероятно, россия отменила учения «Запад-23» из-за недостаточного наличия войск и техники. Кроме того, существует вероятность, что внутренняя критика относительно проведения этих учений в условиях войны могла повлиять на российское руководство.

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