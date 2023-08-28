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Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

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  1. У світі

Були заради «показухи», тепер нема що показувати – британська розвідка про причини скасування російських навчань «Захід-23»

15:31, 28 серпня 2023
Найбільших російські навчання «Захід-23» виявилися не ефективними у війні з Україною, – британська розвідка.
Були заради «показухи», тепер нема що показувати – британська розвідка про причини скасування російських навчань «Захід-23»
Джерело фото: REUTERS
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Схоже на те, що росія відмінила заплановані спільні стратегічні навчання «Захід-23», які мали відбутися у вересні 2023 року. Ці щорічні навчання, які були плановані як основна подія військової підготовки, швидше за все, не відбудуться, – повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Відзначається, що з 2010 року рф проводила цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року ці навчання проводилися на заході рф принаймні раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія НАТО. В 2021 році були проведені найбільші російські навчання з часів СРСР.

За даними британської розвідки, ефективність російських військ у війні з Україною демонструє, що «навчання «Захід» мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи».

Ймовірно, росія скасувала навчання «Захід-23» через недостатню наявність військ та техніки. Крім того, існує ймовірність, що внутрішня критика стосовно проведення цих навчань в умовах війни могла вплинути на російське керівництво.

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