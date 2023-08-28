Судья КСУ Галина Юровская провела онлайн-лекцию на тему «День Независимости Украины – символ твоей свободы», видео

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Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении

Суд признал руководителя аппарата Любашевского райсуда Одесской области виновным в нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Верховный Суд рассмотрел уголовное дело, где директора ООО обвиняли в неисполнении судебного решения, и напомнил, что является объективной стороной этого преступления

Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

Правительство не нашло денег для аппаратов судов — петиция к Президенту пока не дала результата

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

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Судья КСУ Галина Юровская провела онлайн-лекцию на тему «День Независимости Украины – символ твоей свободы», видео

10:29, 28 августа 2023
Галина Юровская рассказала о событиях, происходивших на протяжении ХХ века, когда украинцы пытались отстоять в борьбе свою самостоятельность.
Судья КСУ Галина Юровская провела онлайн-лекцию на тему «День Независимости Украины – символ твоей свободы», видео
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До Дня Незалежності суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію на тему "День Незалежності України – символ твоєї свободи".

Галина Юровська зазначила, що кожен громадянин має знати історичні події, що відбувалися на території України від найдавніших часів до сьогодення, а також етапи становлення та розвитку української незалежності. Вона навела вислів українського поета, мовознавця Максима Рильського про те, що будь-який народ, будь-яка нація починається з того, що вона зобов’язана знати своє минуле, своє коріння, бо "хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не годен пошани".

Також суддя розповіла про події, які відбувалися упродовж ХХ століття, коли українці неодноразово намагалися вибороти свою самостійність. Ще за часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого. У ті часи Директорія ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву, а також встановила грошовою одиницею гривню. Суддя також нагадала присутнім і про інші важливі історичні події, що передували становленню незалежності України в 1991 році, зокрема ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Г. Юровська звернула увагу на рішення та висновки Конституційного Суду України, спрямовані на зміцнення української незалежності. Зокрема, у справах щодо:

- проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим,

- стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноантлантичного договору,

- повної назви релігійних організацій тощо.

Слухачі заходу взяли участь у тематичній онлайн-вікторині, за результатами якої визначили переможця.

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