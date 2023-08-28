Судья КСУ Галина Юровская провела онлайн-лекцию на тему «День Независимости Украины – символ твоей свободы», видео

Галина Юровская рассказала о событиях, происходивших на протяжении ХХ века, когда украинцы пытались отстоять в борьбе свою самостоятельность.

До Дня Незалежності суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію на тему "День Незалежності України – символ твоєї свободи".

Галина Юровська зазначила, що кожен громадянин має знати історичні події, що відбувалися на території України від найдавніших часів до сьогодення, а також етапи становлення та розвитку української незалежності. Вона навела вислів українського поета, мовознавця Максима Рильського про те, що будь-який народ, будь-яка нація починається з того, що вона зобов’язана знати своє минуле, своє коріння, бо "хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не годен пошани".

Також суддя розповіла про події, які відбувалися упродовж ХХ століття, коли українці неодноразово намагалися вибороти свою самостійність. Ще за часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого. У ті часи Директорія ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву, а також встановила грошовою одиницею гривню. Суддя також нагадала присутнім і про інші важливі історичні події, що передували становленню незалежності України в 1991 році, зокрема ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Г. Юровська звернула увагу на рішення та висновки Конституційного Суду України, спрямовані на зміцнення української незалежності. Зокрема, у справах щодо:

- проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим,

- стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноантлантичного договору,

- повної назви релігійних організацій тощо.

Слухачі заходу взяли участь у тематичній онлайн-вікторині, за результатами якої визначили переможця.

Питання за посиланням

Відповіді за посиланням

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.