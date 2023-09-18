Коригував удари по критичній інфраструктурі: у Дніпрі затримали інформатора фсб рф

Російська спецслужба завербувала чоловіка у червні 2023 року.

У Дніпрі правоохоронні органи затримали інформатора фсб рф, який збирав дані про переміщення військової техніки, місця базування української системи протиповітряної оборони і розташування електро- та залізничних станцій у місті. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

У прокуратурі зазначають, що у червні 2023 року підозрюваний був завербований російською спецслужбою.

«Підозрюваний об’їжджав місто та знімав на власний телефон об’єкти інфраструктури. Відеоматеріали та текстові повідомлення він передавав ворогу через Telegram.

При цьому чоловік усвідомлював, що отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових ракетних атак по енергооб’єктах міста.

За ці послуги інформатор отримував гроші на банківську картку. Сума винагороди залежала від цінності інформації – від 50 до 100 доларів США», - сказано у повідомленні.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора та набої.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше ми писали, що затримано агентку рф, яка протягом місяця наводила «гради» і «шахеди» на Херсон.

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