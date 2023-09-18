Украинские беженцы в Литве получат деньги на аренду жилья

Украинские беженцы в Литве получат единовременные выплаты на первый и последний месяцы проживания.

Источник фото: censor.net

Представительство Международной Организации по Миграции в Литве предоставит единовременные выплаты беженцам из Украины, которые прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года, чтобы частичного покрыть расходы на аренду жилья на первый и последний месяцы проживания, – сообщает lrt.lt.

Аренда жилья в Литве составляет одну из самых больших проблем украинцев, находящихся в этой стране, заявило Представительство МОМ.

«Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды жилья из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода, поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату. Мы надеемся, что это мероприятие поможет украинцам легче интегрироваться в Литве, особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться», – сказал Глава Представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

По результатам опроса, проведенного Представительством МОМ в Литве весной 2023 года, 62% украинцев снимают жилье на открытом рынке. Эта цифра выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом, когда 51% украинцев указали, что арендовали жилье. Примерно 12% украинцев не платили за аренду жилья, поскольку их принимали литовские семьи. Еще 10% останавливались у друзей или родственников. Около 44% респондентов сказали, что они смогли самостоятельно найти жилье, но было сложно обеспечить долгосрочную аренду.

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