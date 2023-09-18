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  1. У світі

Українські біженці у Литві отримають гроші на оренду житла

18:15, 18 вересня 2023
Українські біженці у Литві отримають одноразові виплати на перший і останній місяці проживання.
Українські біженці у Литві отримають гроші на оренду житла
Джерело фото: censor.net
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Представництво Міжнародної Організації з Міграції у Литві надасть одноразові виплати біженцям з України, які прибули до Литви після 24 лютого 2022 року, аби часткового покрити витрати на оренду житла на перший і останній місяці проживання, – повідомляє lrt.lt.

Оренда житла у Литві становить одну з найбільших проблем українців, які перебувають в цій країні, заявило Представництво МОМ.

«Наше дослідження показує, що 73% українців мають труднощі з пошуком довгострокової оренди житла через високу вартість оренди, заставу в кілька місяців і недостатній дохід, тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату. Ми сподіваємося, що цей захід допоможе українцям легше інтегруватися в Литві, особливо тим, хто працевлаштований і намагається самореалізуватися», – сказав Голова Представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

За результатами опитування, проведеного Представництвом МОМ у Литві навесні 2023 року, 62% українців винаймають житло на відкритому ринку. Ця цифра зросла на 11% порівняно з попереднім роком, коли 51% українців вказали, що орендували житло. Приблизно 12% українців не сплачували за оренду житла, оскільки їх приймали литовські сім'ї. Ще 10% зупинялися у друзів або родичів. Близько 44% респондентів сказали, що вони змогли самостійно знайти житло, але було складно забезпечити довгострокову оренду.

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