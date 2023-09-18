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  1. У світі

Україна мала б «віддати» свої території росії: Трамп оскандалився заявою про війну

12:57, 18 вересня 2023
Дональд Трамп також повторив наративи російської пропаганди, серед них - «програш України» та «провальний весняний контрнаступ».
Україна мала б «віддати» свої території росії: Трамп оскандалився заявою про війну
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Колишній президент США Дональд Трамп оскандалився заявою про війну в Україні. В інтерв'ю NВС News він повторив наративи російської пропаганди.

Трамп заявив, що Україні потрібно було укласти угоду із росією та «віддати» їй деякі території.

Також він додав, що якби він був президентом, то домовився б із Україною та росією про «справедливу та чесну угоду для всіх», відповідно до якої Путін нібито б «не хотів» захопити більше українських територій.

«Були певні частини, Крим та інші частини країни, де багато людей очікували, що це може статися. Ви могли укласти угоду. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захопила рф, чесно кажучи. І ви могли укласти угоду, тоді б ніхто не загинув. У них була б угода. У них була б країна Україна», - заявив Трамп.

За його словами, начебто про «війну в Україні не згадують у новинах», що означає, що «Україна програє», а також про «провальний весняний контрнаступ».

«Весняний наступ так і не відбувся. Українського весняного наступу так і не відбулося, бо зустріли стіною зброї та бомб», - сказав він.

Раніше ми писали, що Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов.

Також повідомлялося, що Зеленський не вірить, що Трамп підтримає Путіна у разі повернення до Білого дому.

Додамо, що Європа вже не буде шокована, якщо Трамп знову стане президентом США.

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