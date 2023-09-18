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  1. В Україні

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно голови ДСА Олексія Сальнікова

12:46, 18 вересня 2023
Олексій Сальніков підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.
НАБУ і САП завершили розслідування стосовно голови ДСА Олексія Сальнікова
Фото: slovoidilo.ua
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НАБУ і САП завершили розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, передає офіційний сайт НАБУ.

У відомстві повідомляють, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

«За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його голови. Однак, після викриття НАБУ і САП голови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наразі голова ДСА Олексій Сальніков відсторонений від виконання обов’язків через підозру у вчиненні корупційного правопорушення.

Раніше ми писали, як Рада суддів допитувала в. о. керівника Державної судової адміністрації: хроніка хаосу в ДСА.

Також ми повідомляли, що свідками у справі голови ДСА є заступник голови ДСА Максим Пампура, голова КАС ВС Михайло Смокович, судді КАС ВС Олександр Стародуб, Наталія Коваленко, Володимир Кравчук.

28 липня ВАКС обрав Олексію Сальнікову запобіжний захід у виді застави у розмірі 805 тис. гривень. 

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