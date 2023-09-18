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В Україні змінилася методика нарахування фінансової допомоги та компенсації за невикористані дні відпустки

13:05, 18 вересня 2023
Матеріальна допомога до відпустки та компенсація невикористаних днів відпочинку по-новому – 7ААС.
В Україні змінилася методика нарахування фінансової допомоги та компенсації за невикористані дні відпустки
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Від 8 вересня 2023 року змінилась методика нарахування грошової допомоги та компенсації за невикористані дні відпустки. Новації у підрахунках пов’язані із постановою уряду від 08.09.2023 № 975, якою внесено зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 року № 500, – повідомляє пресслужба Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Отже, маємо такі зміни у методиці нарахування:

Обчислення середньої заробітної плати для надання грошової допомоги до щорічної основної відпустки та виплати компенсації за невикористані відпустки проводяться на основі виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання  таких виплат.

При цьому якщо працівник набув право на виплату компенсації за невикористані відпустки до 31.12.2023 року, то Розрахунок середньої заробітної плати буде проводитись на основі виплат, нарахованих у 2023 році.

Розмір грошової допомоги визначається у результаті множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді (визначено розрахунковий період 12 місяців).

Середньоденна заробітна плата визначається з допомогою ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані дні протягом 12 місяців робочих днів. А середньомісячне число робочих днів розраховується у результаті ділення на 12 сумарного числа робочих за останні 12 календарних місяців відповідно до графіку роботи підприємства, установи, організації.

Важливо, що розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань наразі повинен не перевищувати середньомісячну заробітну плату, а така допомога виплачується на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби.  Це теж передбачено внесеними змінами.

Таким чином, працівникам фінансових відділів варто враховувати актуальні зміни при розрахунках грошової допомоги та компенсації за невикористані дні відпустки.

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