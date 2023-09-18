РСУ визначила фаворита у голосуванні на посаду члена Дорадчої групи експертів

Переможцем рейтингового голосування став суддя ВСУ у відставці Ярослав Романюк.

Рада суддів України 18 вересня 2023 року вперше у своїй історії провела рейтингове голосовуння за кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по своїй квоті.

Всього кандидатами були 4 судді та судді у відставці. За підсумками рейтингового голосування, голоси розподілилися наступним чином:

Романюк Ярослав Михайлович - 20 голосів

Кузьменко Володимир Володимирович - 6 голосів

Волков Олександр Федорович - 0

Гимон Микола Михайлович - 0

Всього у голосуванні взяли участь 26 членів РСУ.

Тепер Рада суддів має окремо проголосувати за призначення переможця рейтингового голосування власне на посаду члена Дорадчої групи експертів.

Для призначення на відповідну посаду Ярославу Романюку необхідно отримати 14 голосів присутніх членів РСУ.

Нагадаємо, що під час засідання РСУ один з кандидатів до Дорадчої групи, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євген Петров заявив, що вважав, що недосягнення ним 45 років (одна з ключових кваліфікаційних вимог) не буде заважати йому претендувати до Дорадчої групи.

«Я просто не розраховував, що РСУ так швидко буде розглядати питання призначення члена Дорадчої групи. Вважав, що у мене є час», – повідомив членам РСУ Євген Петров.

Втім, голова РСУ Богдан Моніч зазначив, що справа не в швидкості РСУ, а в вимогах закону, оскільки закон 9322, який передбачає формування Дорадчої групи експертів, набрав чинності 20 серпня, і за законом у РСУ є 30 днів, щоб призначити до першого складу Дорадчої групи свого представника.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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