Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ

Колишнього голову Верховного Суду України підтримали 22 члени Ради суддів України.

РСУ визначила фаворита у голосуванні на посаду члена Дорадчої групи експертів

Переможцем рейтингового голосування став суддя ВСУ у відставці Ярослав Романюк.

Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

Парламент розгляне питання долі суддів, яких ВККС в свій час рекомендувала звільнити через непроходження кваліфікаційного оцінювання, але Вища рада правосуддя на це не погодилася.

Двоє кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по квоті РСУ припинили участь у відборі

Суддя Верховного Суду Євген Петров та суддя у відставці Микола Никифорчук не будуть боротись за посаду члена Дорадчої групи.

РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

РСУ визначила фаворита у голосуванні на посаду члена Дорадчої групи експертів

14:37, 18 вересня 2023
Переможцем рейтингового голосування став суддя ВСУ у відставці Ярослав Романюк.
РСУ визначила фаворита у голосуванні на посаду члена Дорадчої групи експертів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Рада суддів України 18 вересня 2023 року вперше у своїй історії провела рейтингове голосовуння за кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів по своїй квоті.

Всього кандидатами були 4 судді та судді у відставці. За підсумками рейтингового голосування, голоси розподілилися наступним чином:

Романюк Ярослав Михайлович - 20 голосів

Кузьменко Володимир Володимирович - 6 голосів

Волков Олександр Федорович - 0

Гимон Микола Михайлович - 0

Всього у голосуванні взяли участь 26 членів РСУ.

Тепер Рада суддів має окремо проголосувати за призначення переможця рейтингового голосування власне на посаду члена Дорадчої групи експертів.

Для призначення на відповідну посаду Ярославу Романюку необхідно отримати 14 голосів присутніх членів РСУ.

Нагадаємо, що під час засідання РСУ один з кандидатів до Дорадчої групи, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євген Петров заявив, що вважав, що недосягнення ним 45 років (одна з ключових кваліфікаційних вимог) не буде заважати йому претендувати до Дорадчої групи.

«Я просто не розраховував, що РСУ так швидко буде розглядати питання призначення члена Дорадчої групи. Вважав, що у мене є час», – повідомив членам РСУ Євген Петров.

Втім, голова РСУ Богдан Моніч зазначив, що справа не в швидкості РСУ, а в вимогах закону, оскільки закон 9322, який передбачає формування Дорадчої групи експертів, набрав чинності 20 серпня, і за законом у РСУ є 30 днів, щоб призначити до першого складу Дорадчої групи свого представника.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді