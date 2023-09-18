У Болгарії фермери вийшли на протести через імпорт українського зерна

Фермери блокують прикордонні переходи, головні державні автомагістралі та дороги.

Фото: БТА

У понеділок, 18 вересня, у Болгарії фермери заблокували дороги по всій країні на знак протесту проти агроімпорту з України. Про це повідомляє Forbes Bulgaria.

Так, фермери та власники переробних підприємств вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

Таким чином заблокована ціла низка автошляхів по всій країні – прикордонні переходи, головні дороги та шосе. Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.

Вони закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності, попередивши, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка.

Протестувальники вимагають продовження заборони на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку з України, а також введення заборони на імпорт нерафінованої олії, свіжих та заморожених фруктів та овочів, молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Фермерська спільнота також вимагає виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року та зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Серед вимог – виділення необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій, у тому числі мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.

Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, заявив глава уряду Микола Денков.

Крім цього, за його словами, деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.

«Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники», – сказав Денков.

Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Раніше ми писали, що Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

Додамо, що Єврокомісія не продовжила дію ембарго на постачання українського зерна.

Також Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща продовжить заборону на імпорт зерна.

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