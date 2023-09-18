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В Болгарии фермеры вышли на протесты из-за импорта украинского зерна

14:38, 18 сентября 2023
Фермеры блокируют пограничные переходы, главные государственные автомагистрали и дороги.
В Болгарии фермеры вышли на протесты из-за импорта украинского зерна
Фото: БТА
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В понедельник, 18 сентября, в Болгарии фермеры заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против запрета на из Украины. Об этом сообщает Forbes Bulgaria.

Так, фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продолжат чрезвычайные меры, запрещающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября.

Таким образом, заблокирован ряд автодорог по всей стране – пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.

Они призвали граждан совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника.

Протестующие требуют продления запрещения импорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов. , а также усиление контроля за происхождением, качеством и безопасностью импортируемой в страну сельскохозяйственной продукции.

Фермерское общество также требует выплатить фермерам полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат из-за войны в Украине до 30 сентября этого года и снять ограничения на размер пособия, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.

Среди требований – выделение необходимых средств для переоформления существующих и предоставления новых государственных дотаций, в том числе минимальных дотаций производителям винограда, картофеля, малины, тепличной продукции и табака, а также производителям животноводческой продукции и меда.

Протест фермеров сейчас проходит с уже решенными требованиями или теми, которые не могут быть решены, заявил глава правительства Николай Денков.

Кроме того, по его словам, некоторые из этих требований связаны с одобрением Еврокомиссии.

«Мы ведем разговор с производителями зерна, и решения о снятии зерновой запрета не могут принимать только производители», - сказал Денков.

Министр сельского хозяйства Кирилл Витев пригласил протестующих на переговоры и заявил, что после отмены Еврокомиссией запрещения импорта из Украины будут проведены переговоры с Киевом, чтобы экспорт в Болгарию был задержан до полного уточнения продукции, количества и механизмов лицензионных режимов.

Ранее мы писали, что Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

Добавим, что Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставку украинского зерна.

Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша продолжит запрет на импорт зерна.

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