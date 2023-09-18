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На Волыни подозрение получили экс-работники лесхоза, организовавшие незаконные рубки на 22 млн грн

18:50, 18 сентября 2023
На территории Любомльского лесничества было срублено более 3100 деревьев разных пород и диаметров.
На Волыни подозрение получили экс-работники лесхоза, организовавшие незаконные рубки на 22 млн грн
Фото: Офис Генпрокурора
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На Волыни сообщили о подозрении трем экс-сотрудникам лесного хозяйства, организовавшим незаконные рубки деревьев на 22 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Бывшему чиновнику Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, его подчиненному и инженеру государственного предприятия «Любомльское лесное хозяйство» инкриминировано превышение служебных полномочий и незаконную рубку деревьев, что повлекло тяжкие последствия.

По данным следствия, первый заместитель начальника областного управления – главный лесничий совместно со специалистом отдела лесного хозяйства облуправления и инженером лесхоза незаконно выдавали лесорубные билеты на проведение рубок на внеплановых лесных участках.

В частности, специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства и проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Таким образом, на территории Любомльского лесничества было срублено более 3 100 деревьев разных пород и диаметров. Следовательно, убытки достигли 22 миллионов гривен.

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