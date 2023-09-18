На Волині підозру отримали експрацівники лісгоспу, які організували незаконні рубки на 22 млн грн

На території Любомльського лісництва було зрубано понад 3 100 дерев різних порід та діаметрів.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Волині повідомили про підозру трьом експрацівникам лісового господарства, які організували незаконні рубки дерев на 22 мільйони гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Колишнім посадовцю Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, його підлеглому та інженеру державного підприємства «Любомльське лісове господарство» інкриміновано перевищення службових повноважень та незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, перший заступник начальника обласного управління – головний лісничий спільно зі спеціалістом відділу лісового господарства облуправління та інженером лісгоспу незаконно видавали лісорубні квитки для проведення рубок на позапланових лісових ділянках.

Зокрема, спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства та проведення оцінки впливу на довкілля.

У такий спосіб на території Любомльського лісництва було зрубано понад 3 100 дерев різних порід та діаметрів. Відтак збитки сягнули 22 мільйонів гривень.

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