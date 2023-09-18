Етична рада розгляне заяви про наявність підстав, які перешкоджають оприлюдненню співбесід

Загалом Етична рада отримала 18 заяв, які перешкоджають оприлюдненню співбесід.

Етична рада повідомила, що опрацьовує заяви кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя про наявність підстав, які перешкоджають оприлюдненню відеозаписів їхніх співбесід. Про це йдеться у пресслужбі Етичної ради.

Загалом Етична рада отримала заяви від 18 осіб.

«На момент співбесіди 3 з них були діючими членами ВРП, а 6 у подальшому були обрані/призначені членами ВРП.

Нагадаємо, раніше Етична рада прийняла рішення оприлюднити на офіційному веб-порталі «Судової влади України» відеозаписи всіх співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП та членами ВРП, проведеними з 4 травня 2022 р по 7 квітня 2023 р.

Зауважимо, що за цей період було проведено 101 співбесіду з кандидатами на посаду члена ВРП та членами ВРП», - сказано у заяві.

У Етичній раді додають, що кандидати та члени ВРП мали змогу надіслати обґрунтовані заяви до 31 серпня 2023 року.

Раніше ми писали, що Етична рада оприлюднить відеозаписи всіх співбесід.

Нагадаємо, Етична рада допустила до співбесіди 13 кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду науковців.

Також Етична рада затвердила графік перших співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників.

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