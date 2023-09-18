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Этический совет рассмотрит заявления о наличии оснований, препятствующих обнародованию собеседований

14:21, 18 сентября 2023
Всего Этический совет получил 18 заявлений, препятствующих обнародованию собеседований.
Этический совет рассмотрит заявления о наличии оснований, препятствующих обнародованию собеседований
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Этический совет сообщил, что прорабатывает заявления кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия и членов Высшего совета правосудия о наличии оснований, препятствующих обнародованию видеозаписей их собеседований. Об этом говорится в пресс-службе Этического совета.

В целом Этический совет получил заявления от 18 человек.

«На момент собеседования 3 из них были действующими членами ВСП, а 6 в дальнейшем были избраны/назначены членами ВСП.

Напомним, ранее Этический совет принял решение обнародовать на официальном веб-портале «Судебной власти Украины» видеозаписи всех собеседований с кандидатами на должность члена ВСП и членами ВСП, проведенными с 4 мая 2022 г. по 7 апреля 2023 г.

Заметим, что за этот период было проведено 101 собеседование с кандидатами на должность члена ВСП и членами ВСП», - говорится в заявлении.

В Этическом совете добавляют, что кандидаты и члены ВСП имели возможность послать обоснованные заявления до 31 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Этический совет обнародует видеозаписи всех собеседований.

Напомним,  Этический совет допустил к собеседованию 13 кандидатов на должность члена ВСП от съезда ученых.

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