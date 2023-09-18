Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Фото: Высший совет правосудия

Верховная Рада готовится принять за основу законопроект 9455, которым предлагается решить судьбу судей, признанных Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) такими, что не прошли квалификационное оценивание и рекомендованных к увольнению, но по которым Высший совет правосудия с ВККС не согласился и отказал в представлениях на их увольнение. Авторами проекта выступают глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, депутаты Николай Стефанчук, Максим Дырдин и другие.

«По результатам оценивания отдельных судей, назначенных на должность сроком на 5 лет, а также избранных на должность бессрочно, коллегиями Высшей квалификационной комиссии судей выявлено несоответствие таких судей занимаемой должности, в связи с чем направлено в Высший совет правосудия представление об их увольнении.

В результате отказа Высшего совета правосудия в удовлетворении представления коллегий ВККС об увольнении в отношении 57 судьи, назначенных на должность сроком на пять лет, а также избранных на должность бессрочно до вступления в силу изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), возникла правовая неопределенность. Решения ВККС о несоответствии таких судей занимаемым должностям утратили юридическое значение, однако и решения об их соответствии приняты не были.

Следовательно, соответствие этих судей занимаемым должностям остается не оцененным, а потому оценка соответствия таких судей должна быть завершена с принятием окончательного решения об их соответствии занимаемой должности или об их несоответствии занимаемой должности с последующим увольнением с должности судьи», - отмечают авторы законопроекта.

Итак, проектом предложено установить, что если Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления коллегии ВККС об увольнении судьи, назначенного на должность сроком на пять лет или избранного бессрочно до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», он считается таким, чье соответствие занимаемой должности не оценено.

В таком случае оценка соответствия такого судьи занимаемой должности продолжается ВККС в пленарном составе со стадии, определенной Комиссией с учетом мотивов решения Высшего совета правосудия.

Вместе с тем Высший совет правосудия считает, что стадию, с которой нужно завершать оценивание таких судей, должна определять не ВККС – а сам ВСП.

«Считаем целесообразным предусмотреть, что Высший совет правосудия своим решением определяет стадию, на которой судья должен завершить оценивание», - указал ВСП в своем заключении.

В свою очередь председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в своем письме назвал такие предложения Высшего совета правосудия обоснованными.

Автор: Наталья Мамченко

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