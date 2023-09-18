Комитет Рады согласовал законопроект АРМА по разблокированию управления корправами рф

Документ предусматривает отмену требования у управляющего обязательно согласовывать свои действия с владельцем арестованных корпоративных прав.

В понедельник 18 сентября комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики согласовал вынесение в сессионный зал проекта закона № 6233 по разблокированию управления корправами рф. «За» проголосовали 9 членов Комитета. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

В АРМА отмечают, что главное новшество данного проекта закона состоит в отмене требования у управляющего обязательно согласовывать свои действия с владельцем арестованных корпоративных прав.

«АРМА удовлетворено тем, что Комитет поддержал инициированные органом предложения, – подчеркнула председатель АРМА Елена Дума. – Мы совместно, последовательно будем бороться за интересы Украины. Искренне благодарю Антикоррупционный комитет за поддержку законопроекта №6233. Вопрос государственного веса наконец сдвинулся с места».

Ранее мы писали, что АРМА уже возвращалось к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой безотлагательно рассмотреть и принять проект закона №6233.

Добавим, АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств.

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