Комітет Ради погодив законопроєкт АРМА щодо розблокування управління корправами рф

Документ передбачає скасування вимоги в управителя обов'язково погоджувати свої дії з власником арештованих корпоративних прав.

У понеділок 18 вересня, комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики погодив винесення до сесійної зали проєкту закону № 6233 щодо розблокування управління корправами рф. «За» проголосували 9 членів Комітету. Про це повідомила пресслужба АРМА.

У АРМА зазначають, що головна новація даного проєкту закону полягає у скасуванні вимоги в управителя обов'язково погоджувати свої дії з власником арештованих корпоративних прав.

«АРМА задоволене тим, що Комітет підтримав ініційовані органом пропозиції, - наголосила голова АРМА Олена Дума. - Ми спільно, послідовно будемо боротися за інтереси України. Щиро дякую Антикорупційному комітету за підтримку законопроекту №6233. Питання державної ваги нарешті зрушили з місця».

Раніше ми писали, що АРМА вже заверталось до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та Прем’єр–міністра України Дениса Шмигаля з проханням невідкладно розглянути та ухвалити проєкт закону №6233.

Додамо, АРМА отримало в управління рекордну суму арештованих коштів.

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