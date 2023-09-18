Ілон Маск розкритикував український контрнаступ: Багато смертей за малу територію

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував контрнаступ Збройних сил України. Він вважає, що нібито під час контрнаступу втрачається багато життів заради "незначних територіальних здобутків". Таку заяву Маск зробив в коментарі до посту американського підприємця Девіда Сакса.
Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що нібито "територіальні здобутки України в результаті контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".
"Так багато смертей за так мало" (букв. цитата: So much death for so little)", - прокоментував Маск.
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск таємно відключив Starlink біля Криму, щоб завадити Україні атакувати флот рф.
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