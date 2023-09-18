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Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление: Много смертей за малую территорию

14:12, 18 сентября 2023
Маск считает, что во время контрнаступления Украины теряется много жизней якобы «ради незначительных территориальных достижений».
Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление: Много смертей за малую территорию
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Американский миллиардер Илон Маск подверг критике контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он считает, что якобы во время контрнаступления теряется много жизней ради "незначительных территориальных достижений". Такое заявление Маск сделал в комментарии к посту американского предпринимателя Дэвида Сакса.

Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что якобы "территориальные достижения Украины в результате контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

"Так много смертей за так мало" (букв. цитата: So much death for so little)", - прокомментировал Маск.

Ранее сообщалось, что Илон Маск тайно отключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот рф.

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