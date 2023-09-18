Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление: Много смертей за малую территорию

Американский миллиардер Илон Маск подверг критике контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он считает, что якобы во время контрнаступления теряется много жизней ради "незначительных территориальных достижений". Такое заявление Маск сделал в комментарии к посту американского предпринимателя Дэвида Сакса.
Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что якобы "территориальные достижения Украины в результате контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".
"Так много смертей за так мало" (букв. цитата: So much death for so little)", - прокомментировал Маск.
Ранее сообщалось, что Илон Маск тайно отключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот рф.
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