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За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

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  1. Законодавство

Розблокування управління корправами рф: АРМА просить Уряд посприяти невідкладному ухваленню законопроєкту

14:18, 1 вересня 2023
У АРМА зазначають, що ухвалення законопроєкту №6233 відкриє дорогу до ефективного управління російським майном.
Розблокування управління корправами рф: АРМА просить Уряд посприяти невідкладному ухваленню законопроєкту
Фото: arma.gov.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що звернулось до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням сприяння у якнайшвидшому ухваленні проєкту закону №6233. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

В відомстві зазначають, що за чинним законодавством (ч. 7 ст. 21 Закону України про АРМА), управителі майна у вигляді частки у статутному капіталі чи акцій й паїв юридичних осіб повинні погоджувати свої дії з власниками згаданих арештованих активів. Зокрема, йдеться про здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи.

«Подібні законодавчі вимоги виглядають алогічними та застарілими, оскільки:

1) у багатьох ситуаціях власниками активів є резиденти Росії або особи, пов’язані з ними

2) в управління до АРМА передана велика кількість арештованих активів, що мають відношення до Росії -держави-агресорки, що розв’язала безпрецедентну військову агресію проти України

Позаяк вимога до управителя погоджувати свої дії з власником арештованого майна цілковито паралізує процес управління такими активами, ще 29 жовтня 2021 року Агентство домоглось реєстрації у парламенті законопроєкту №6233, який мав удосконалити процес управління арештованими корпоративними активами. Документ був включений до порядку денного дев’ятої сесії ВРУ IX скликання й досі не проголосований», - сказано у заяві.

Крім того, голова АРМА Олена Дума 16 серпня 2023 року надіслала листа голові ВРУ Руслану Стефанчуку з проханням пришвидшити ухвалення документу.

У своєму листі вже до КМУ Агентство просить Прем’єр-міністра України звернутись до Президента Україна та Верховної Ради України для визначення законопроєкту №6233 невідкладним та позачергового його розгляду народними депутатами.

«Нагадаємо, що у 2022-2023 роках до АРМА надійшло 321 ухвала про передачу в управління. З них 201 ухвала –  про передачу в управління активів РФ та Білорусі. При цьому майже у кожній ухвалі до АРМА передавались в управління корпоративні права юридичних осіб, більшість з яких грають важливу роль у таких секторах, як агро, будівництво, промисловість й транспорт – наприклад, ТОВ «Карпатнафтохім», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ТОВ «Львівська ізоляторна компанія», ТОВ «АЕРОК» й ПрАТ «Пентопак».

Ухвалення законопроєкту №6233 відкриє дорогу до ефективного управління російським майном, наповнить український бюджет та позитивно вплине на стійкість економіки нашої держави в умовах війни», - додають у АРМА.

Раніше ми писали, що АРМА отримало в управління рекордну суму арештованих коштів.

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