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  1. Законодательство

Разблокирование управления корправами рф: АРМА просит Правительство посодействовать безотлагательному принятию законопроекта

14:18, 1 сентября 2023
В АРМА отмечают, что принятие законопроекта №6233 откроет дорогу к эффективному управлению российским имуществом.
Разблокирование управления корправами рф: АРМА просит Правительство посодействовать безотлагательному принятию законопроекта
Фото: arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о содействии в скорейшем принятии проекта закона №6233. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

В ведомстве отмечают, что по действующему законодательству (ч. 7 ст. 21 Закона Украины об АРМА), управляющие имуществом в виде доли в уставном капитале или акций и паев юридических лиц должны согласовывать свои действия с собственниками упомянутых арестованных активов. В частности, речь идет об осуществлении полномочий владельца таких активов в высших органах управления соответствующего юридического лица.

«Подобные законодательные требования выглядят алогичными и устаревшими, поскольку:

1) во многих ситуациях владельцами активов являются резиденты россии или лица, связанные с ними

2) в управление в АРМА передано большое количество арестованных активов, имеющих отношение к россии -государству-агрессору, развязавшему беспрецедентную военную агрессию против Украины

Поскольку требование к управляющему согласовывать свои действия с собственником арестованного имущества парализует процесс управления такими активами, еще 29 октября 2021 года Агентство добилось регистрации в парламенте законопроекта №6233, который должен был усовершенствовать процесс управления арестованными корпоративными активами. Документ был включен в повестку дня девятой сессии ВРУ IX созыва и до сих пор не проголосован», - говорится в заявлении.

Кроме того, глава АРМА Елена Дума 16 августа 2023 года направила письмо председателю ВРУ Руслану Стефанчуку с просьбой ускорить принятие документа.

В своем письме уже в КМУ Агентство просит Премьер-министра Украины обратиться к Президенту Украины и Верховной Раде Украины для определения законопроекта №6233 безотлагательным и внеочередным его рассмотрением народными депутатами.

«Напомним, что в 2022-2023 годах в АРМА поступило 321 решение о передаче в управление. Из них 201 решение – о передаче в управление активов рф и Беларуси. При этом почти в каждом решении в АРМА передавались в управление корпоративные права юридических лиц, большинство из которых играют важную роль в таких секторах, как агро, строительство, промышленность и транспорт – например, ООО «Карпатнефтехим», ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ООО «Львовская изоляторная компания», ООО «АЭРОК» и ЧАО «Пентопак».

Принятие законопроекта №6233 откроет дорогу к эффективному управлению российским имуществом, наполнит украинский бюджет и положительно повлияет на устойчивость экономики нашего государства в условиях войны», - добавляют в АРМА.

Ранее сообщалось, что АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств.

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