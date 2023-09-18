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Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

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Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

14:14, 18 вересня 2023
Парламент розгляне питання долі суддів, яких ВККС в свій час рекомендувала звільнити через непроходження кваліфікаційного оцінювання, але Вища рада правосуддя на це не погодилася.
Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася
Фото: Вища рада правосуддя
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Верховна Рада готується прийняти за основу законопроект 9455, яким пропонується вирішити долю суддів, що були визнані Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання і яких було рекомендовано звільнити, але Вища рада правосуддя з ВККС не погодилася та відмовила у поданнях на їх звільнення. Авторами проекту виступають голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов, депутати Микола Стефанчук, Максим Дирдін та інші.

«За результатами оцінювання окремих суддів, призначених на посаду строком на 5 років, а також обраних на посаду безстроково, колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів виявлено невідповідність таких суддів займаній посаді, у зв’язку із чим направлено до Вищої ради правосуддя подання про їх звільнення.

У результаті відмови Вищої ради правосуддя в задоволенні подання колегій ВККС про звільнення стосовно 57 судді, призначених на посаду строком на п’ять років, а також обраних на посаду безстроково до набрання чинності змінами до Конституції України (щодо правосуддя), виникла правова невизначеність. Рішення ВККС про невідповідність таких суддів займаним посадам втратили юридичне значення, проте й рішення про їх відповідність ухвалені не були.

Отже, відповідність цих суддів займаним посадам залишається не оціненою, а тому оцінювання відповідності таких суддів має бути завершене з ухваленням остаточного рішення про їх відповідність займаній посаді або про їх невідповідність займаній посаді з подальшим звільненням з посади судді», - зазначають автори законопроекту.

Отже, проектом запропоновано встановити, що якщо Вищою радою правосуддя відмовлено в задоволенні подання колегії ВККС про звільнення судді, призначеного на посаду строком на п’ять років або обраного безстроково до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», він вважається таким, чию відповідність займаній посаді не оцінено.

У такому разі оцінювання відповідності такого судді займаній посаді продовжується ВККС в пленарному складі зі стадії, визначеної Комісією з урахуванням мотивів рішення Вищої ради правосуддя.

Разом з тим, Вища рада правосуддя вважає, що стадію, з якої треба завершувати оцінювання таких суддів, має визначати не ВККС – а сама ВРП.

«Вважаємо за доцільне передбачити, що Вища рада правосуддя своїм рішенням визначає стадію, на якій суддя має завершити оцінювання», - вказала ВРП в своєму висновку.

В свою чергу, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в своєму листі назвав такі пропозиції Вищої ради правосуддя обгрунтованими.

Автор: Наталя Мамченко

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