Этический совет допустил к собеседованию 13 кандидатов на должность члена ВСП от съезда ученых

В понедельник, 21 августа, Этический совет допустил к этапу собеседования 13 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Об этом говорится в пресс-службе Этического совета.
Кого допустили к собеседованиям:
1.Бернюкова Анатолия Николаевича;
2.Попович Татьяну Григорьевну;
3.Герц Аллу Анатольевну;
4.Квашу Оксану Александровну;
5.Рожнова Олега Викторовича;
6.Теремецкого Владислава Ивановича;
7.Короля Владимира Ивановича;
8.Ковбаса Игоря Васильевича;
9.Фелика Василия Ивановича;
10.Назарова Ивана Владимировича;
11.Сизу Наталью Петровну;
12.Давыдович Ирину Игоревну;
13.Одерия Алексея Владимировича.
Ранее мы писали, кто претендует на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда ученых – список.
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