Этический совет допустил к собеседованию 13 кандидатов на должность члена ВСП от съезда ученых

Обнародован список допущенных лиц к этапу собеседования на должность члена ВСП от съезда ученых.

В понедельник, 21 августа, Этический совет допустил к этапу собеседования 13 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Об этом говорится в пресс-службе Этического совета.

Кого допустили к собеседованиям:

1.Бернюкова Анатолия Николаевича;

2.Попович Татьяну Григорьевну;

3.Герц Аллу Анатольевну;

4.Квашу Оксану Александровну;

5.Рожнова Олега Викторовича;

6.Теремецкого Владислава Ивановича;

7.Короля Владимира Ивановича;

8.Ковбаса Игоря Васильевича;

9.Фелика Василия Ивановича;

10.Назарова Ивана Владимировича;

11.Сизу Наталью Петровну;

12.Давыдович Ирину Игоревну;

13.Одерия Алексея Владимировича.

Ранее мы писали, кто претендует на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда ученых – список.

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