Кабмин ослабил контроль цен на социально значимые товары

Государственная служба статистики будет теперь проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

Кабинет министров Украины снизил периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующие изменения были внесены в распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков".

Согласно обновленному распоряжению правительства, Государственная служба статистики будет теперь проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Напомним, контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года.

В июле Кабинет министров продолжил регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список. Был установлен предельный уровень наценки на уровне 10% на пшеничную муку высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), батон и масло подсолнечное рафинированное.

Из перечня исключили сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки) и сливочное масло жирностью 72,5%.

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