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  1. В Украине

$1500 с уклониста за диагноз «туберкулез»: в Одессе разоблачена глава врачебной комиссии и ее сообщники

15:57, 18 сентября 2023
В Одессе разоблачили коррупционную схему уклонения от военной службы.
$1500 с уклониста за диагноз «туберкулез»: в Одессе разоблачена глава врачебной комиссии и ее сообщники
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В Одессе правоохранители разоблачили главу врачебной комиссии и двух ее сообщников, организовавших схему уклонения от мобилизации, передает Офис Генерального прокурора.

Председателю врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений Одессы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Также сообщено о подозрении двум подельникам председателя комиссии, через которых она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемая организовала схему по получению взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволит избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

За 1500 долларов США «больные» получали выписку с диагнозом – туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригодным к военной службе», - сказано в сообщении.

В ОГП добавляют, что сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения подозреваемым и отстранения от занимаемой должности медработницы.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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