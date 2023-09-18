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$1500 з ухилянта за діагноз «туберкульоз»: в Одесі викрито голову лікарської комісії та її спільників

15:57, 18 вересня 2023
В Одесі викрили корупційну схему ухилення від військової служби.
$1500 з ухилянта за діагноз «туберкульоз»: в Одесі викрито голову лікарської комісії та її спільників
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В Одесі правоохоронці викрили голову лікарської комісії та двох її спільників, які організували схему ухилення від мобілізації, передає Офіс Генерального прокурора.

Голові лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України). Також повідомлено про підозру двом спільникам голови комісії, через яких вона одержувала неправомірну вигоду від військовозобов’язаних громадян України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 КК України).

«За даними слідства, підозрювана організувала схему з одержання хабарів за виготовлення виписок із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу, що дозволить уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

За 1500 доларів США «хворі» отримували виписку з діагнозом – туберкульоз. Надалі ці медичні довідки передавалися до ТЦК, на підставі чого чоловіків визнавали непридатним до військової служби», - сказано у повідомленні.

У ОГП додають, що наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці.  

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