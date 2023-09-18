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Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

Ремонти на залізниці на Прикарпатті продовжаться до листопада: змінено ряд рейсів поїздів

22:00, 18 вересня 2023
Укрзалізниця продовжує ремонтні роботи у гірському напрямку.
Ремонти на залізниці на Прикарпатті продовжаться до листопада: змінено ряд рейсів поїздів
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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин на Прикарпатті, які плануються на жовтень та початок листопада, буде змінено маршрут курсування ряду поїздів, – повідомляє Укрзалізниця.

Згідно з оголошеними змінами, деякі поїзди будуть курсувати тільки до станції Івано-Франківськ, замість Рахова та Ясіні. Це стосується таких рейсів:

  • Поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада;
  • Поїзд №15/16 Харків — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;
  • Поїзд №95/96 Київ — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29, 30 та 31 жовтня і 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
  • Поїзд №26/25 Одеса — Рахів буде курсувати до Чернівців 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Чернівців до Одеси 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
  • Поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта буде курсувати до Чернівців 16, 18, 22, 24, 30 жовтня, і з Чернівців до Кременчука 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;
  • Поїзд №55/56 Київ — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
  • Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде курсувати до станції Коломия 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, і з Коломиї до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.
  • Крім цього, приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове буде курсувати до станції Яремче і зворотно 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Також в період ремонту будуть тимчасово скасовані такі регіональні поїзди:

  • 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада з Львова і Рахова, поїзд №809/810 Львів — Рахів;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада поїзди №753/754 та 755/756 Рахів — Валя-Вішеулуй в обох напрямках;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-3 листопада з Львова і 17-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-2 листопада з Рахова, поїзд №815/816 Львів — Рахів;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада також не курсуватимуть приміські поїзди №6402/6401 та №6404/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

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