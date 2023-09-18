Ремонти на залізниці на Прикарпатті продовжаться до листопада: змінено ряд рейсів поїздів

Укрзалізниця продовжує ремонтні роботи у гірському напрямку.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин на Прикарпатті, які плануються на жовтень та початок листопада, буде змінено маршрут курсування ряду поїздів, – повідомляє Укрзалізниця.

Згідно з оголошеними змінами, деякі поїзди будуть курсувати тільки до станції Івано-Франківськ, замість Рахова та Ясіні. Це стосується таких рейсів:

Поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада;

Поїзд №15/16 Харків — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

Поїзд №95/96 Київ — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29, 30 та 31 жовтня і 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

Поїзд №26/25 Одеса — Рахів буде курсувати до Чернівців 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Чернівців до Одеси 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

Поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта буде курсувати до Чернівців 16, 18, 22, 24, 30 жовтня, і з Чернівців до Кременчука 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

Поїзд №55/56 Київ — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде курсувати до станції Коломия 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, і з Коломиї до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Крім цього, приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове буде курсувати до станції Яремче і зворотно 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Також в період ремонту будуть тимчасово скасовані такі регіональні поїзди:

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада з Львова і Рахова, поїзд №809/810 Львів — Рахів;

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада поїзди №753/754 та 755/756 Рахів — Валя-Вішеулуй в обох напрямках;

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-3 листопада з Львова і 17-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-2 листопада з Рахова, поїзд №815/816 Львів — Рахів;

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада також не курсуватимуть приміські поїзди №6402/6401 та №6404/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

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