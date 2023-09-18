У Нідерландах арештували посадовця Міноборони, який продавав росії авіадеталі в обхід санкцій

Чоловіка підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії шляхом експорту авіаційних деталей до росії.

У Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони країни, якого звинувачують в експорті авіадеталей до рф через треті країни попри санкції Євросоюзу. Про це повідомляє Euractiv.

«Слідча інформація привела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з міста Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії шляхом експорту авіаційних деталей до росії», - зазначили у Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів.

Зазначається, що чоловік працює в Міністерстві оборони країни. За місцем його проживання чиновника правоохоронці вилучили документи, цифрові носії інформації та боєприпаси.

Також повідомляється, що його 53-річного спільника, який і надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника Міноборони, взяли під варту за день до цього.

Обох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до росії через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

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