В Нидерландах арестовали чиновника Минобороны, продававшего россии авиадетали в обход санкций

Мужчину подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании путем экспорта авиационных деталей в россию.

В Нидерландах арестовали чиновника Министерства обороны страны, которого обвиняют в экспорте авиадеталей в рф через третьи страны, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv.

Следственная информация привела 30 августа к обыску по месту жительства и аресту 48-летнего мужчины из города Арнема. Его также подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании путем экспорта авиационных деталей в россию», - отметили в Службе фискальной информации и расследованиях Нидерландов.

Мужчина работает в Министерстве обороны страны. По месту жительства чиновника правоохранители изъяли документы, цифровые носители информации и боеприпасы.

Также сообщается, что его 53-летнего сообщника, который и предоставил следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника Минобороны, был заключен под стражу за день до этого.

Оба мужчины обвиняются в экспорте запчастей в рф через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

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