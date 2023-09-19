В «Нафтогазе» напомнили, как удобно платить за доставку газа

В государственной компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как потребители могут просто и удобно оплатить предоставленные им услуги.
Украинцам напоминают, что они могут оплатить платежи за газ в считанные минуты, воспользовавшись терминалами самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, а также EasyPay.
"Заплатить за газ можно в терминалах самообслуживания наших партнеров. Операция занимает всего несколько минут. Кроме оплаты можно напечатать необходимые документы
В терминалах самообслуживания Ощадбанка:
- акт сверки взаиморасчетов;
- справку об отсутствии задолженности;
– счет для оплаты за потребленный газ.
В терминалах самообслуживания ПриватБанка:
- акт сверки взаиморасчетов;
- справку об отсутствии задолженности;
– счет для оплаты за потребленный газ.
В терминалах самообслуживания EasyPay:
- акт сверки взаиморасчетов;
- справку об отсутствии задолженности;
- счет для оплаты за потребленный газ", - говорится в сообщении.
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