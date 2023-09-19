В «Нафтогазе» напомнили, как удобно платить за доставку газа

Потребителям сообщили, что они могут оплатить платежи за газ в считанные минуты, воспользовавшись терминалами самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, а также EasyPay.

В государственной компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как потребители могут просто и удобно оплатить предоставленные им услуги.

Украинцам напоминают, что они могут оплатить платежи за газ в считанные минуты, воспользовавшись терминалами самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, а также EasyPay.

"Заплатить за газ можно в терминалах самообслуживания наших партнеров. Операция занимает всего несколько минут. Кроме оплаты можно напечатать необходимые документы

В терминалах самообслуживания Ощадбанка:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

– счет для оплаты за потребленный газ.

В терминалах самообслуживания ПриватБанка:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

– счет для оплаты за потребленный газ.

В терминалах самообслуживания EasyPay:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

- счет для оплаты за потребленный газ", - говорится в сообщении.

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