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Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

В «Нафтогазе» напомнили, как удобно платить за доставку газа

10:25, 19 сентября 2023
Потребителям сообщили, что они могут оплатить платежи за газ в считанные минуты, воспользовавшись терминалами самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, а также EasyPay.
В «Нафтогазе» напомнили, как удобно платить за доставку газа
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В государственной компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как потребители могут просто и удобно оплатить предоставленные им услуги.

Украинцам напоминают, что они могут оплатить платежи за газ в считанные минуты, воспользовавшись терминалами самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, а также EasyPay.

"Заплатить за газ можно в терминалах самообслуживания наших партнеров. Операция занимает всего несколько минут. Кроме оплаты можно напечатать необходимые документы

В терминалах самообслуживания Ощадбанка:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

– счет для оплаты за потребленный газ.

В терминалах самообслуживания ПриватБанка:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

– счет для оплаты за потребленный газ.

В терминалах самообслуживания EasyPay:

- акт сверки взаиморасчетов;

- справку об отсутствии задолженности;

- счет для оплаты за потребленный газ", - говорится в сообщении.

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