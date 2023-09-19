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Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

  1. В Україні

У «Нафтогазі» нагадали, як зручно платити за доставку газу

10:25, 19 вересня 2023
Споживачам повідомили, що вони можуть сплатити платіжки за газ за лічені хвилини, скориставшись терміналами самообслуговування ПриватБанку, Ощадбанку, а також EasyPay.
У «Нафтогазі» нагадали, як зручно платити за доставку газу
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У державній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як споживачі можуть просто та зручно оплатити надані їм послуги.

Українцям нагадують , що вони можуть сплатити платіжки за газ за лічені хвилини, скориставшись терміналами самообслуговування ПриватБанку, Ощадбанку, а також EasyPay.

"Заплатити за газ можна в терміналах самообслуговування наших партнерів. Операція займає лише декілька хвилин. Окрім оплати, можна надрукувати необхідні документи

У терміналах самообслуговування Ощадбанку:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ.

У терміналах самообслуговування ПриватБанку:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ.

У терміналах самообслуговування EasyPay:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ", - йдеться у повідомленні.

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