У «Нафтогазі» нагадали, як зручно платити за доставку газу

Споживачам повідомили, що вони можуть сплатити платіжки за газ за лічені хвилини, скориставшись терміналами самообслуговування ПриватБанку, Ощадбанку, а також EasyPay.

У державній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як споживачі можуть просто та зручно оплатити надані їм послуги.

Українцям нагадують , що вони можуть сплатити платіжки за газ за лічені хвилини, скориставшись терміналами самообслуговування ПриватБанку, Ощадбанку, а також EasyPay.

"Заплатити за газ можна в терміналах самообслуговування наших партнерів. Операція займає лише декілька хвилин. Окрім оплати, можна надрукувати необхідні документи

У терміналах самообслуговування Ощадбанку:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ.

У терміналах самообслуговування ПриватБанку:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ.

У терміналах самообслуговування EasyPay:

- акт звірки взаєморозрахунків;

- довідку про відсутність заборгованості;

- рахунок для оплати за спожитий газ", - йдеться у повідомленні.

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