На Київщині унаслідок вибуху загинув чоловік, його брата госпіталізували: фото

У неділю, 17 вересня, у селі Гнідин Бориспільського району Київської області в результаті вибуху загинув 33-річний чоловік, а його 28-річний брат отримав осколкові пораненнями кінцівок та обличчя. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
У відомстві зазначають, що пораненого чоловіка було доставлено до лікарні.
«Встановлено, що мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.
На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ», - сказано у повідомленні.
Наразі працівники поліції проводять досудове розслідування.
Фото: kv.npu.gov.ua
Раніше ми писали, що в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух. Ймовірною причиною правоохоронці вважають гранату.
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