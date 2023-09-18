На Київщині унаслідок вибуху загинув чоловік, його брата госпіталізували: фото

На місці вибуху правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН.

Фото: kv.npu.gov.ua

У неділю, 17 вересня, у селі Гнідин Бориспільського району Київської області в результаті вибуху загинув 33-річний чоловік, а його 28-річний брат отримав осколкові пораненнями кінцівок та обличчя. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

У відомстві зазначають, що пораненого чоловіка було доставлено до лікарні.

«Встановлено, що мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ», - сказано у повідомленні.

Наразі працівники поліції проводять досудове розслідування.

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух. Ймовірною причиною правоохоронці вважають гранату.

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