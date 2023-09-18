З’явилися фото підводного російського човна «Ростов-на-Дону» після ракетного удару

Реставрація субмарини «Ростов-на-Дону» мало ймовірна.

У мережі з'явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону». Ремонт цього човна стане вкрай складним завданням, а то і неможливим взагалі.

Російські Telegram-канали опублікували фото, які, ймовірно, свідчать про наслідки ракетного удару, нанесеного Україною, на сухий док Севастопольського морського заводу.

Фотографії демонструють видимі дірки в «боці» субмарини, які знаходяться на правому боці човна в районі за рубкою, а також у верхній частині, перед рубкою.

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