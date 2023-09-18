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Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

Владимир Кузьменко будет заменять Ярослава Романюка в случае его отсутствия.

Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

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Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

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  1. В мире

Появились фото подводной российской лодки «Ростов-на-Дону» после ракетного удара

15:45, 18 сентября 2023
Реставрация субмарины «Ростов-на-Дону» мало вероятна.
Появились фото подводной российской лодки «Ростов-на-Дону» после ракетного удара
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В сети появились фото поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону». Ремонт этой лодки станет крайне сложной задачей, а то и невозможным вообще.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото, которые, вероятно, свидетельствуют о последствиях ракетного удара, нанесенного Украиной, на сухой док Севастопольского морского завода.

Фотографии демонстрируют видимые дыры в «боку» субмарины, которые находятся на правом боку лодки в районе за рубкой, а также в верхней части, перед рубкой.

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