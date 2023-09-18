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  1. В Украине

В Киевской области в результате взрыва погиб мужчина, его брата госпитализировали: фото

16:03, 18 сентября 2023
На месте взрыва стражи порядка обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН.
В Киевской области в результате взрыва погиб мужчина, его брата госпитализировали: фото
Фото: kv.npu.gov.ua
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В воскресенье, 17 сентября, в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области в результате взрыва погиб 33-летний мужчина, а его 28-летний брат получил осколочные ранениями конечностей и лица. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

В ведомстве отмечают, что раненый мужчина был доставлен в больницу.

«Установлено, что имел место факт неосторожного обращения, вероятно, с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят досудебное расследование.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее соообщалось, что в Индустриальном районе Харькова в одной из многоэтажек произошел взрыв. Вероятной причиной правоохранители считают гранату.

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