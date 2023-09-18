Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

  1. В Украине

Ремонты на железной дороге на Прикарпатье продолжатся до ноября: изменен ряд рейсов поездов

22:00, 18 сентября 2023
Укрзализныця продолжает ремонтные работы в горном направлении.
Ремонты на железной дороге на Прикарпатье продолжатся до ноября: изменен ряд рейсов поездов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В связи с проведением ремонтных работ на участке Надворная – Делятин на Прикарпатье, которые планируются на октябрь и начало ноября, будет изменен маршрут курсирования ряда поездов, – сообщает Укрзализныця.

Согласно объявленным изменениям, некоторые поезда будут курсировать только до станции Ивано-Франковск, вместо Рахова и Ясини. Это касается таких рейсов:

  • Поезд №6/5 Запорожье - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;
  • Поезд №15/16 Харьков - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;
  • Поезд №95/96 Киев - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;
  • Поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;
  • Поезд №130/129 Кременчуг - Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;
  • Поезд №55/56 Киев - Рахов будет курсировать до Ивано-Франковска 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;
  • Поезд №357/358 Киев - Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.
  • Кроме этого, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также в период ремонта будут временно отменены такие региональные поезда:

  • 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов - Рахов;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября поезда №753/754 и 755/756 Рахов - Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-2 ноября из Рахова, поезд №815/816 Львов - Рахов;
  • 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября также не будут курсировать пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск - Ворохта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду