Ремонты на железной дороге на Прикарпатье продолжатся до ноября: изменен ряд рейсов поездов

Укрзализныця продолжает ремонтные работы в горном направлении.

В связи с проведением ремонтных работ на участке Надворная – Делятин на Прикарпатье, которые планируются на октябрь и начало ноября, будет изменен маршрут курсирования ряда поездов, – сообщает Укрзализныця.

Согласно объявленным изменениям, некоторые поезда будут курсировать только до станции Ивано-Франковск, вместо Рахова и Ясини. Это касается таких рейсов:

Поезд №6/5 Запорожье - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

Поезд №15/16 Харьков - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

Поезд №95/96 Киев - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Поезд №130/129 Кременчуг - Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

Поезд №55/56 Киев - Рахов будет курсировать до Ивано-Франковска 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Поезд №357/358 Киев - Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Кроме этого, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также в период ремонта будут временно отменены такие региональные поезда:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов - Рахов;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября поезда №753/754 и 755/756 Рахов - Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-2 ноября из Рахова, поезд №815/816 Львов - Рахов;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября также не будут курсировать пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск - Ворохта.

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