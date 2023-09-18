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Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.

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  2. / Суд інфо

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

16:04, 18 вересня 2023
Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.
Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів
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Рада суддів України 18 вересня 2023 року обрала також першого в історії України заступника члена Дорадчої групи експертів.

Рішенням Ради суддів України заступником члена Дорадчої групи експертів строком на 3 роки обрано суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Володимира Кузьменка.

Володимира Кузьменка підтримали 19 членів Ради суддів. Не підтримали кандидата 7 членів РСУ.

Під час попереднього рейтингового голосування Володимир Кузьменко отримав 18 голосів членів РСУ,  тоді як суддя ВСУ у відставці Олександр Волков отримав тільки 4 голоси. Ще один кандидат, суддя КАС ВС Микола Гімон, не був включений у бюлетень для голосування, оскільки не надав згоди на участь у відборі заступника члена Дорадчої групи експертів.

Зазначимо, що заступник члена Дорадчої групи експертів буде заміняти члена Дорадчої групи у разі його відсутності під час засідань Групи експертів або у випадку припинення його повноважень.

Також, заступник члена Дорадчої групи експертів може брати участь у засіданнях Дорадчої групи, однак не має права голосу під час засідань.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 18 вересня 2023 року РСУ обрала на посаду члена Дорадчої групи експертів суддю Верховного Суду України у відставці Ярослава Романюка.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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