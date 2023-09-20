Ночная атака дронами: рф обстреляла Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Работа завода временно прекращена.

Фото из открытых источников

В ночь на 20 сентября рф атаковала Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Он отметил, что ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА, однако есть и попадание на территории Кременчугского НПЗ.

«Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена», - сообщил Лунин.

Глава ОВА добавил, что по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

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