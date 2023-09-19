Злу нельзя доверять: Зеленский призвал не заключать теневые договоренности с россией

По словам Президента, он знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности за кулисами.

Украина знает о попытках заключить какие-либо теневые договоренности за кулисами о войне, однако злу нельзя доверять. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде прошли важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии – к совместной подготовке Саммита», - говорится в заявлении.

По словам главы государства, он знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности за кулисами.

«Злу нельзя доверять – спросите Пригожина, можно ли ставить на обещания Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто», – добавил Президент.

Зеленский сказал, что пока россия толкает мир к окончательной войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну. Он уточнил, что вооружение должно быть сдержано, военные преступления должны быть наказаны, депортированные люди должны вернуться домой, а оккупант должен вернуться на свою землю.

«Мы должны быть едины, чтобы сделать это», - добавил Президент.

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