В Ереване — протест: люди штурмуют здание правительства после обострения конфликта с Азербайджаном, видео

Толпа недовольна отсутствием реакции правительства и премьер-министра Никола Пашиняна на начало боевых действий в Карабахе.

Фото: Reuters

Во вторник, 19 сентября, в столице Армении Ереване начался протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщает NEWS AM.

Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, «ничего не предпринимает» на фоне боевых действий.

Полиция стала применять спецсредства против протестующих. В ход пошли бутылки и светошумовые гранаты.

Протестующие пытаются прорваться в окружение, бросая камни в полицию и здание правительства.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемые "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

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