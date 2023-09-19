У Єревані — протест: люди штурмують будівлю уряду після загострення конфлікту з Азербайджаном, відео

Натовп невдоволений відсутністю реакції уряду та прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на розпочаті бойові дії в Карабаху.

Фото: Reuters

У вівторок, 19 вересня, у столиці Вірменії Єревані почався протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном. Про це повідомляє NEWS AM.

Учасники акції протесту скандують заклики до відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який, на їхню думку, «нічого не робить» на тлі бойових дій.

Поліція почала застосовувати спецзасоби проти протестувальників. У хід пішли пляшки та світлошумові гранати.

Протестувальники намагаються прорватися оточення, кидаючи каміння у поліцію та будівлю уряду.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав так звані "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху.

Також відомо, що Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.

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