Злу не можна довіряти: Зеленський закликав не укладати тіньові домовленості з росією

За словами Президента, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.

Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Ми започаткували формат зустрічей між радниками з питань національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії - до спільної підготовки Саміту», - йдеться у заяві.

За словами глави держави, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.

«Злу не можна довіряти - запитайте Пригожина, чи можна ставити на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито», - додав Президент.

Зеленський сказав, що поки росія штовхає світ до остаточної війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Він уточнив, що озброєння має бути стримане, воєнні злочини мають бути покарані, депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю.

«Ми повинні бути єдині, щоб зробити це», - додав Президент.

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