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Злу не можна довіряти: Зеленський закликав не укладати тіньові домовленості з росією

21:38, 19 вересня 2023
За словами Президента, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.
Злу не можна довіряти: Зеленський закликав не укладати тіньові домовленості з росією
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Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Ми започаткували формат зустрічей між радниками з питань національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії - до спільної підготовки Саміту», - йдеться у заяві.

За словами глави держави, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.

«Злу не можна довіряти - запитайте Пригожина, чи можна ставити на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито», - додав Президент.

Зеленський сказав, що поки росія штовхає світ до остаточної війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Він уточнив, що озброєння має бути стримане, воєнні злочини мають бути покарані, депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю.

«Ми повинні бути єдині, щоб зробити це», - додав Президент.

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