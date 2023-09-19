Злу не можна довіряти: Зеленський закликав не укладати тіньові домовленості з росією

Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
«Ми започаткували формат зустрічей між радниками з питань національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії - до спільної підготовки Саміту», - йдеться у заяві.
За словами глави держави, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.
«Злу не можна довіряти - запитайте Пригожина, чи можна ставити на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито», - додав Президент.
Зеленський сказав, що поки росія штовхає світ до остаточної війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Він уточнив, що озброєння має бути стримане, воєнні злочини мають бути покарані, депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю.
«Ми повинні бути єдині, щоб зробити це», - додав Президент.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.