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  1. В Україні

Нічна атака дронами: рф обстріляла Нафтопереробний завод у Кременчуці

08:07, 20 вересня 2023
Роботу заводу тимчасово припинено.
Нічна атака дронами: рф обстріляла Нафтопереробний завод у Кременчуці
Фото з відкритих джерел
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В ніч на 20 вересня рф атакувала Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА, однак, є і влучання на території Кременчуцького НПЗ.

«Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено», - повідомив Лунін.

Голова ОВА додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.

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