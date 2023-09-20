Нічна атака дронами: рф обстріляла Нафтопереробний завод у Кременчуці

Роботу заводу тимчасово припинено.

Фото з відкритих джерел

В ніч на 20 вересня рф атакувала Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА, однак, є і влучання на території Кременчуцького НПЗ.

«Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено», - повідомив Лунін.

Голова ОВА додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.

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