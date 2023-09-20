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  1. В мире

В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса

09:45, 20 сентября 2023
Польский министр подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в таком же объеме, как и раньше, будет означать, что ее придется сократить.
В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса
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В Польше допускается снижение поддержки Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк в интервью PAP.

Отвечая на вопрос о конфликте из-за зернового эмбарго, министр отметил, что польское правительство «неумолимо» в этом вопросе, учитывая интересы фермеров.

«Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине», – сказал Шинковский вель Сенк.

Он подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в таком же объеме, как и раньше, будет означать, что ее придется сократить.

«Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но – чтобы это было возможно – мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор», – заявил министр.

Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина должна выполнить четко определенные условия в ряде отраслей.

«Украина как страна с очень развитым аграрным сектором должна осознавать, что для вступления в Европейский Союз она должна выполнить ряд конкретных условий. И не только в этом вопросе», – отметил он.

«Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам», – добавил министр.

Ранее стало известно, что Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в вопросе импорта украинского зерна его страна будет защищать интересы собственных фермеров. Кроме этого, он сравнил Украину с «утопленником, который хватается за соломинку».

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