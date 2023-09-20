Желание осужденного пойти на войну без документа о зачислении в ряды ВСУ не является основанием для освобождения от отбывания наказания: обзор практики КУС ВС

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Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

Кабмин исключил из постановления норму об осмотре авто таможенниками по поручению правоохранителей

Кабмин изменил исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может производиться осмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами.

Народные депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета, — Комитет одобрил финальную версию закона о э-декларировании, документ

Также из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

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Желание осужденного пойти на войну без документа о зачислении в ряды ВСУ не является основанием для освобождения от отбывания наказания: обзор практики КУС ВС

09:35, 20 сентября 2023
В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях Кассационного уголовного суда в составе ВС.
Желание осужденного пойти на войну без документа о зачислении в ряды ВСУ не является основанием для освобождения от отбывания наказания: обзор практики КУС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС за август 2023 года.

В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, ухвалених у серпні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– встановлено, що саме по собі бажання засудженого брати участь у воєнних діях з оборони України під час дії воєнного стану без документального підтвердження його зарахування до лав Збройних Сил України чи інших військових формувань не є підставою звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням;

– акцентовано на тому, що якщо засуджений вчинив продовжуване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 176 КК України, то під час кваліфікації враховується загальна сума кількісних показників, пов'язаних із кожним діянням, вчиненим особою, що утворюють це одиничне кримінальне правопорушення.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що експерти під час проведення експертизи можуть проводити ситуаційне моделювання за умови, що вони керувалися вихідними даними, наданими слідчим, та за результатами експертизи дали відповіді лише на ті запитання, що поставив їм слідчий, а таке ситуаційне моделювання не є слідчим експериментом;

– зазначено, що суд касаційної інстанції не може скасувати судове рішення, оскаржене засудженим, якщо при новому розгляді провадження це може потягти погіршення його становища.

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