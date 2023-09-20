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  1. В мире

Еврокомиссия приостановила финансирование продовольственной программы ООН для Сомали из-за хищения денег

10:45, 20 сентября 2023
По данным расследования, к хищению денег причастны местные власти, сотрудники сил безопасности, работники гуманитарных организаций и землевладельцы.
Еврокомиссия приостановила финансирование продовольственной программы ООН для Сомали из-за хищения денег
Фото: Getty Images
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Европейская комиссия временно приостановила финансирование Всемирной продовольственной программы ООН в Сомали. Об этом сообщает Reuters.

Так, представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что расследование ООН выявило хищение средств из программы, поэтому было решено временно остановить финансирование.

«Комиссия не требовала приостановки гуманитарных операций в Сомали: в соответствии со стандартными процедурами текущие операции получили предварительное финансирование в размере 80% и все еще могут быть реализованы за счет этого первоначального финансирования», - сказал он.

Дальнейшие выплаты будут приостановлены, пока не будут даны разъяснения и заверения в решении выявленных проблем».

Отмечается, что к хищению денег причастны местные власти, сотрудники сил безопасности, работники гуманитарных организаций и землевладельцы.

Как известно, в прошлом году в Сомали наблюдалась критическая ситуация с продовольствием - из-за этого и сильнейшую засуху за десятилетие погибли более 43 тысяч человек. ООН и другие доноры системно помогают Сомали. Украина, в частности, передала Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн пшеницы.

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