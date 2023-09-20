Єврокомісія призупинила фінансування продовольчої програми ООН для Сомалі через розкрадання грошей

За даними розслідування, до розкрадання грошей причетна місцева влада, співробітники сил безпеки, працівники гуманітарних організацій та землевласники.

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Європейська комісія тимчасово призупинила фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН у Сомалі. Про це повідомляє Reuters.

Так, речник ЄК Балаш Уйварі заявив, що розслідування ООН виявило розкрадання коштів з програми, тому було вирішено тимчасово зупинити фінансування.

«Комісія не вимагала призупинення гуманітарних операцій у Сомалі: відповідно до стандартних процедур поточні операції отримали попереднє фінансування у розмірі 80% і все ще можуть бути реалізовані за рахунок цього початкового фінансування», - сказав він.

Подальші виплати будуть призупинені, доки не будуть надані роз’яснення та запевнення щодо вирішення виявлених проблем».

Зазначається, що до розкрадання грошей причетна місцева влада, співробітники сил безпеки, працівники гуманітарних організацій та землевласники.

Як відомо, минулого року в Сомалі спостерігалась критична ситуація з продовольством - через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей. ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Україна, зокрема, передала Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн пшениці.

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