Приватизація держмайна принесла в бюджет за рік майже 4 мільярди, – ФДМУ

За кошти, які надійшли до бюджету, можна придбати, наприклад, 30 Хаймарсів або 670 броньованих військових автомобілів MRAP.

Фото: hubs.ua

З моменту відновлення приватизації рік тому Фонд державного майна залучив до бюджету 3,98 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що за останній рік від приватизації надійшло до бюджету 3,98 млрд гривень.

При цьому, середнє зростання вартості активів на аукціонах - у три рази, за актив у середньому змагались 4,5 учасника.

«Ділимось ключовими результатами приватизації за останній рік:

+3,98 млрд гривень надійшло до бюджету

430+ українських підприємців вклали кошти в державні активи

х3 – середнє зростання вартості активів на аукціонах

4,5 учасника в середньому змагаються за актив

960 млн грн – борги перед працівниками та бюджетом, які погасять нові власники активів

Продаж збиткових державних активів – можливість для створення нового бізнесу, повернення роками накопичених боргів та додаткові інвестиції для підтримки Сил оборони», — додали в ФДМУ.

Зазначається, що за кошти, які надійшли до бюджету, можна придбати, наприклад, 30 Хаймарсів або 670 броньованих військових автомобілів MRAP.

«У цьому році ФДМУ вперше продав торфове підприємство – Рівнеторф – за 205 млн гривень та морський порт – Усть-Дунайськ – за 201 млн гривень. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів.

Попереду – продаж санкційних активів та велика приватизація. Це дозволить отримати ще більше коштів для підтримки Сил оборони та залучити міжнародні інвестиції», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Фонд держмайна відкрив дані про операції з арештованими активами росіян і колаборантів.

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